◆春季近畿大会▽決勝報徳学園１１―１０智弁和歌山（３１日・わかさスタジアム京都）誰もあきらめていなかった。９回に満塁弾を浴びて６点差に広げられたが、智弁和歌山の強力打線が反撃した。無死一塁から主将・松本虎太郎左翼手（３年）の左翼フェンス直撃の適時二塁打で１点を返すと、１死からの３連打で３点差に。２死満塁で、３回に左中間へ３ランを放った荒井優聖（ゆうき）一塁手（３年）の右前適時打で２点差にした