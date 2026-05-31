グラビアアイドルの天木じゅん(30)が、5月26日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)6月2・9日合併号の「グラビアン魂」に登場した。 【写真】とろけそう大胆なマシュマロの誘惑 30歳となり、これからますます色香を増すと思われていたが、今夏をもってグラドルとしての活動を卒業することを発表。当連載にも何度も登場した天木が、大胆なマシュマロボディや妖艶な表情を浮かべるなど、成熟した大人の魅力を醸し出している。 天木