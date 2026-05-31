森保監督がアイスランド戦を総括森保一監督率いる日本代表は5月31日、北中米ワールドカップの壮行試合としてキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦に臨み、1-0で勝利した。試合後に森保監督は「非常に難しい試合でした」とアイスランド戦を総括した。日本は森保監督の予告した通り、DF吉田麻也をスタメンで起用し、前半14分で途中交代。交代時にはスコットランドの選手も含めた花道が作られ、日本の功労者を送り出し