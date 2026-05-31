W杯前最後の強化試合となるアイスランド戦サッカー日本代表は5月31日、東京・国立競技場で「キリンチャレンジカップ2026」のアイスランド代表戦に臨み、後半42分にFW小川航基が先制ゴールを決めた。北中米ワールドカップ（W杯）前、国内最後の壮行試合。この試合限定で電撃復帰したDF吉田麻也がキャプテンマークを巻き、キックオフを迎えた。前半を0-0で折り返した日本代表だったが、後半に入ってついにゴールネットを揺らした