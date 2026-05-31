お笑いタレント・有吉弘行（52）が31日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。25日に東京国際フォーラムホールAで行われた「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」について触れ、上島竜兵さんの“後継者”について言及する場面があった。同イベントの話題になると、有吉は「粗品がコントに付き合ってくれて、熱湯風呂もやってくれて。最後は竜兵さんが（『アメトーーク!』で）やってた、説教部屋も