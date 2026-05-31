お笑いタレント明石家さんま（70）が、30日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、タレント関根勤のYouTubeでの発言に反応した。関根は、医者いらずなさんまの体の強さなどに言及。さんまとバラエティーでの共演が多く、風邪を引いたことがないという女優の浅田美代子の名を挙げ、「俺、さんまさんと浅田美代子さんに結婚してほしかった」などと話した。さんまは「体が強いだけや、体が強いだけ」