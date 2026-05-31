【国際親善試合】日本代表 1−0 アイスランド代表（5月31日／国立競技場）【映像】中村俊輔コーチの「極上FK」（実際の様子）サッカー日本代表は5月31日、キリンチャレンジカップ2026（国際親善試合）でアイスランド代表と国立競技場で対戦。87分に生まれた小川航基のゴールが決勝点となり、1ー0で勝利した。6月12日に開幕するFIFAワールドカップの壮行試合で森保一監督は、これまでも用いてきた3ー4ー2ー1のフォーメーション