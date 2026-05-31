All About ニュース編集部では、2026年4月30日、全国10〜60代の女性275人を対象に、30代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「声が魅力的だと思う30代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：佐藤健／54票2位にランクインしたのは、佐藤健さんです。常に第一線で活躍を続ける俳優の佐藤健さんは、埼玉県出身です。近年は『グラスハート』（Netflix）で主演とと