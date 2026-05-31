セレブやお金持ちといわれている人に接していると、感じるのが朝から行動を開始しているということです。もちろん、朝から仕事をしているという人もいますが、趣味や健康、家族のことに関連するルーティンをこなす人が少なくないのです。お金持ちの朝の行動をマネしてみたら、夢の「貯蓄1000万円」も実現できるかもしれませんよ。◆【マンガ】元銀行員が見た！貯金額が伸びる人と伸びない人の違い早朝からオフィスで読書をするセレ