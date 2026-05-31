◇サッカーキリンチャレンジカップ2026日本1−0アイスランド〈31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉サッカー日本代表がFIFAワールドカップ2026に向け、アイスランドとの親善試合を行い、1−0で勝利しました。前半はともに決定機がなく0−0で折り返します。後半もなかなか相手のゴールネットを揺らせずにいましたが、後半42分に菅原由勢選手（ヴェルダー・ブレーメン/ドイツ）の鋭いクロスに小川航基選手（NECナイメヘン/オランダ