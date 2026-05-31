「五月病」という言葉はすっかり定着していますが、実は新生活の疲れが本当に深刻化しやすいのは、5月より6月であることをご存じでしょうか？4月の進学や就職、異動などで環境が大きく変わると、人は無意識のうちに気を張り、アドレナリンを出して適応しようと頑張ります。しかし、その緊張の糸がプツンと切れ、心身のエネルギーが枯渇し始めるのがちょうど「6月ごろ」なのです。「朝、どうしても起きられない」「やる気が出ない」