高市総理大臣が実現を目指す消費減税をめぐって、政府内で有力となっている税率1％案を実施する場合、来年4月からとする方向で検討していることがわかりました。【真相報道バンキシャ！】■消費税「1％」なら…いくら負担減に？飲食料品の消費減税をめぐって、政府内では、2年間限定で、現在の8％から1％にする案が有力となっています。これが、どれだけ家計に影響するのか、野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミストの木内登英