宝泉薫さんによる『週刊女性』の名物連載「人生アゲサゲ分かれ道」。今、ニュースな高橋茂雄さんを取り上げます!【写真】長文で「サバンナ」高橋茂雄に謝罪をした中山功太高橋の仕事への影響はゼロではない夫婦ゲンカは犬も食わぬ、ということわざがある。では、オッサン同士のケンカならどうだろう。サバンナの高橋茂雄と、R-1ぐらんぷり(当時)で優勝経験もある中山功太の一件だ。事の発端は、中山がネット番組で「10年くら