気象台は、31日午後9時17分に、波浪警報を石垣市、竹富町に発表しました。石垣島地方では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■石垣市●波浪警報【発表】■竹富町●波浪警報【発表】■与那国町●波浪注意報