◇欧州男子ゴルフツアーオーストリア・アルペン・オープン最終日（2026年5月31日オーストリアキッツビュール・シュワルツゼーGC＝6822ヤード、パー70）最終ラウンドが行われ、単独首位から出た昨季日本ツアー賞金王・金子駆大（23＝NTPホールディングス）が5バーディー、2ボギーの67で回り、通算18アンダーで逃げ切り、ツアー初優勝を飾った。優勝インタビューでの一問一答は以下の通り。――優勝した気持ちは？「