プロ野球OBによる野球教室「サンリオ ベースボールアカデミー in 横浜」が31日、横浜スタジアムで開催された。このイベントは『Play Smile~野球で未来に笑顔を~』をスローガンに、サンリオの企業理念である『みんななかよく』のもと、野球を通じて子どもたちの笑顔がもっと溢れてほしいという想いから開催されたもの。昨年９月に東京で初開催され、横浜では今回が初開催となる。元巨人監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏がイベン