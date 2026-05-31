邪道・大仁田厚（６８））が３１日、大阪・茨木市のダムパークいばきたで「吊り橋プロレス」に挑んだ。「総合警備保障（株）エクシードｐｒｅｓｅｎｔｓ吊り橋プロレス」が開催され、大仁田らが参戦。試合前には、日本一長い４２０メートルの歩行者専用つり橋があるグラビテート大阪を、邪道が体験した。茨木市の特任大使「いばらき童子」が歓迎のため駆けつけ、さらにこの日は恐竜ウオークショーが開催されており、大仁田、