人気YouTuberのデカキンが5月31日、自身の公式Xを更新。同日に東京競馬場で行われた日本ダービー（G1・芝2400m）で、1028万1600円の高額的中を報告した。レースは1番人気の皐月賞馬ロブチェン（牡3・栗東・杉山晴紀）が激戦を制し、見事に2冠を達成。騎乗した松山弘平騎手はダービージョッキーの称号を手にした。2着にはルメール騎乗のパントルナイーフ、3着には川田将雅騎乗のバステールが入線した。【画像】ダービー1000万円