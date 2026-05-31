◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本ーアイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は、開幕前の国内最後の一戦となる壮行試合でアイスランド代表と対戦。６万２２１２人もの観客が詰めかけ、日本代表へ熱い声援を送った。キックオフ直前にはＭＵＦＧ国立を、コレオグラフィー（絵文字）が覆い、選手を出迎えた。会場一周が青と白のカラーに覆われ、ゴール裏には日の丸が登場。バッ