◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１ー０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表と対戦した。試合を通じて一進一退の攻防になる中、後半４０分についに均衡が破れた。ＤＦ菅原由勢のクロスがゴール前に上がると、ＦＷ小川航基がヘッド。左のポストに当たりながらゴールはネットの中に吸い込まれ、ついに先制点を手にした。チームは