女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が３１日、東京・文京区の後楽園ホールで行われた「Ｋ―１ＲＥＶＥＮＧＥ」で初めてラウンドガールを務めた。格闘技を見ることも初めて。４試合を見届け「間近で見る試合は迫力があった。たくさん試合を見られてラッキーだった。すごいお客様との距離が近くて、熱狂を感じられる。選手の表情も見られる。私も競技のプロとしてグッとくるものがあった」と魅了された様子。自身のラウンドガール