お笑いコンビ・見取り図のリリー（41）と結婚した、元岡山放送アナウンサーで現在芸能事務所セント・フォースに所属する今川菜緒（29）が31日、インスタグラムを更新。周囲の祝福に感謝した。【写真】花束を手に…キュートな笑顔を見せる今川菜緒アナ結婚が公になってから初となるインスタ更新で、今川アナは「Happy Wedding」と書かれたバルーンが中央におさまった花束の写真とともに「たくさんの温かいお言葉を本当に本当に