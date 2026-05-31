◇サッカー日本代表壮行試合日本ーアイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦。スコアレスで折り返した後半42分に日本が先制に成功した。途中出場のFW小川航基(28＝NEC)が得点を挙げた。前半からチャンスを作りながらも決めきれない日本だったが、後半42分、DF菅原由勢の右クロスに小川が反応。頭であわせると、シュートはゴールポ