ロックユニット「Ｂ’ｚ」の新曲「完全無欠」が２０２６日本テレビ系サッカーテーマソングに決定し、６月１日から配信されることが３１日、分かった。Ｂ’ｚは「勝つ事が第一の使命とされる巨大な大会ではありますが、この現実を生きていく中で、勝敗の分かれ目のさらに先で、人と人が繋がりあえる世界であってほしいという願いを込めずにはいられませんでした」と楽曲に込めた思いを明かし、「私たちに勇気と希望を見せてくれる