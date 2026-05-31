お笑いコンビ・ソラシドの本坊元児（47）が5月31日、自身のSNSを更新。結婚を発表した。【写真】袴姿で…結婚を報告したソラシド本坊元児同日放送のTBSラジオ『イースト駅前クリニックPRESENTS川島明のねごと』内で、結婚を発表。発表にあたって、本坊は「芸人の皆様、スタッフや関係者の皆様、そして今まで僕の不幸を笑ってくれた皆様にご報告です。先日、結婚いたしました。お相手は先日までお付き合いしていた方です。も