お笑いタレント・有吉弘行（52）が31日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。25日に東京国際フォーラムホールAで行われた「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」でゲストと会話が弾まなかった理由について言及する場面があった。片岡鶴太郎、渡辺正行、出川哲朗、爆笑問題、江頭2:50、松村邦洋、他にも多くの豪華ゲストが登場したイベント。司会を務めた有吉だったが「1時間で終わってお客さんが怒