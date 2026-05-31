きょう午後、福岡市の奈多海岸で小学生の男子児童が溺れ、意識不明の重体です。きょう午後3時過ぎ、福岡市東区の奈多漁港近くの海岸で「男の子が溺れている」などと、通行人から消防に通報がありました。溺れたのは小学生の男子児童で、近くにいた人などが救助して消防のヘリコプターで福岡市内の病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。男子児童は当時、友人3人と一緒に泳いでいたとみられ、友人3人は自力で岸に上がり無事で