結婚して子どもが生まれると、学生時代の友達と会う機会が減ってしまうこともあるでしょう。相手が独身だったり子どもがいなかったりすると、なおさらかもしれません。先日ママスタコミュニティには既婚で子どもがいる人が、友達とどれくらいの頻度で会っているのかという質問がありました。『私は3ヶ月に1度、1人の友達と会うくらいです。休みは平日1日と日曜日。子どももまだ小さいため、平日1日は何もなかったら会えるけれど、