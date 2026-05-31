＜オーストリア・アルペン・オープン最終日◇31日◇キッツビュール・シュヴァルツゼーGC（オーストリア）◇6822ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの最終ラウンドが行われ、単独首位から出た金子駆大（こうた）が5バーディ・2ボギーの「67」のプレーでトータル18アンダーまで伸ばし、欧州ツアー初優勝を飾った。【動画】おめでとう！ 勝利を手繰り寄せた16番チップインバーディ1打リードの首位で最終日最終組入り。3番で