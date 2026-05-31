レバノン南部の要衝ボーフォート城跡に掲げられたイスラエル国旗（左）＝31日（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのカッツ国防相は31日、自国軍がレバノン南部の要衝ボーフォート城跡を掌握し、駐留を続けると表明した。イスラエルメディアによると掌握は2000年以来。軍はレバノン南部で親イラン民兵組織ヒズボラ掃討を狙い侵攻を拡大し、支配地域を広げている。城跡はレバノン南部を東西に流れるリタニ川を見下ろ