米国防長官を評価【北京＝東慶一郎、シンガポール＝作田総輝】シンガポールで開催されたアジア安全保障会議で、董軍（ドンジュン）国防相の派遣を見送った中国は米国批判を控える一方、日本に対しては「新型軍国主義」批判を展開した。ただ、中国の海洋進出に直面するアジア太平洋諸国で同調する向きはなく、地域での日本の防衛協力を評価する声が大勢だ。「中米関係の安定が両国民だけでなく地域の安定と世界平和につながるこ