サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に向けた日本代表の壮行試合・アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）で、ベテランのＤＦ長友佑都（ＦＣ東京＝３９）が新たな歴史をつくった。チーム最年長の長友は、５大会連続でＷ杯のメンバー入りを果たした。この日はＭＦ伊東純也（ゲンク）に代わって、後半開始から出場。ピッチに立つと、会場からは大歓声が沸き起こった。試合時にはボレーシュートを放つなど、積極的にアイスラン