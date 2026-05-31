【その他の画像・動画等を元記事で観る】昨年12月27日に日本武道館にて開催された「凛として時雨 失神蠍 TOUR 2025 Tornado in Budokan」が7月15日（水）にBD映像商品としてリリースされることが決定した。本公演はデビューアルバム#4をリリースしてから20周年を記念したツアーとなっており、約12年ぶりの日本武道館公演の様子が収録されている。凛として時雨の鋭く研ぎ澄まされライブならではの緊張感を、映像としても体感できる