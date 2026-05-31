【モデルプレス＝2026/05/31】俳優の保田泰志（51）が5月31日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。ステージ4の膵臓がんであることを公表した。【写真】がん公表の有名俳優、人気作出演時のオフショット◆保田泰志、ステージ4の膵臓がん公表保田は「昨年5月に膵臓癌のステージ4と診断され、余命宣告を受けておりました」と書き出し、「手術不可にて抗がん剤による治療を続けておりましたが、幸い奏効しまして腫瘍が縮小及び肝臓への