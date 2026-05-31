無許可でタクシー営業をするいわゆる「白タク行為」を繰り返していたとしてベトナム国籍の男が再逮捕されました。再逮捕されたのは豊橋市に住むベトナム国籍の会社員チャン・スアン・バック容疑者(28)です。警察によりますとチャン容疑者は去年6月、ベトナム人2人を乗せて豊橋市内と中部国際空港を往復する無許可のタクシー営業をした道路運送法違反の疑いが持たれています。チャン容疑者はSNSで乗客を募集し