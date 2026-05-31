■これまでのあらすじ妻の入院中、夫の世話をするために新居に居座っていた義母。リビングは昭和臭漂う空間になっていて、さらにはキッチンの換気扇の下でタバコを吸っていたという。おまけに滞在中、義母は夫婦の寝室で寝ていたようで…。私と夫と、生まれたばかりの子どものための新居だったはず…。義母が私たち夫婦の寝室のベッドまで使っていたと知り、私はその場にいられず洗面所へ逃げ込みました。そこで見た謎のダルマの足