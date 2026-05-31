テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが３１日までに自身のＳＮＳを更新し、プライベートショットを披露した。森山アナはインスタグラムで「のんびり〜」とコメント。白Ｔシャツ姿で美スタイルをさりげなく見せるコーデを披露し、「＃母娘旅」とハッシュタグをつけた。この投稿には「お母様の撮影でしょうか？素敵な写真ですね」「私服のみなみさんもとても素敵ですリフレッシュしてくださいね」「相変わらず美しい〜アナウ