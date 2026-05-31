街頭演説する花角英世氏＝14日午前、新潟市5月31日投開票の新潟県知事選で共同通信社が実施した出口調査によると、3選を確実にした現職花角英世氏は全ての年代で他の2人を上回った。無党派層の6割弱から支持を受けた。東京電力柏崎刈羽原発の再稼働後、初めての知事選だったが、取り組んでほしい施策として「原発への対応」と回答したのは1割弱にとどまった。花角氏の8年間の県政運営について、8割が「評価する」と回答した。