タレントの若槻千夏（42）が31日、自身のインスタグラムを更新し、有名女優がママ友だと明かした。若槻は5月28日に42歳の誕生日を迎え「最高な誕生日週でした」と報告。仕事仲間や、仲の良い芸能人たちに祝ってもらった写真を投稿したもの。まず、女優の上戸彩との2ショットを披露し「彩ちゃんがサプライズしてくれた」とつづり、「誰も信じないけどママ友」と説明した。以前、上戸は若槻とは自宅も近所で、知人のヘアメ