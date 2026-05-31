元フジテレビのフリーアナウンサー長坂哲夫（59）が31日、Xを更新。すし店で財布を忘れ、身分証もなくトラブルになっていた客の飲食代を一緒に払ったことを明かし、称賛の声が相次いでいる。長坂は「下北沢のすし好でランチしていたら、カウンター並びのお客さんが会計で揉めている。財布を忘れてきたらしい」と書き出した。そして、その客について「家に取りに帰るから、店からは身分証を置いて行くよう促されるが、免許証も保険