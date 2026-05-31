関東近郊かつ首都圏から1時間ほどで、温泉に入りながらコスパ良くリフレッシュしたい......。そんな思いに駆られながら、東京バーゲンマニア編集部がリサーチしていて見つけたのが、大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツが運営する、千葉県君津市にある「大江戸温泉物語 君津の森」。都心から車だと約1時間で行けるアクセスの良さで、休みの日にふらっとドライブがてら向かえる距離なのもちょうど良いんです。今回は、日帰り入浴と