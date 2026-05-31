新潟県知事選について。テレビ新潟は読売新聞と合同で31日、投票を済ませた有権者への出口調査を行いました。投票先の質問です。現職の花角さんがおよそ7割を固め、広い支持を集めたことがわかります。一方、新人の土田さんはおよそ3割にとどまり、伸び悩む結果となりました。新人の安中さんは広がりを欠きました。現職の花角さんが安定した戦いぶりで支持を伸ばしたことがうかがえます。 原発再稼働…有権者の評価は 選挙