現地時間5月29日。ミルウォーキー・バックスのヤニス・アデトクンボが、ストリーマーのマーロン氏とのライブストリームへ出演した。 その時点で、「NBAファイナル2026」の対戦カードはイースタン・カンファレンスを勝ち上がったニューヨーク・ニックスしか決まっていなかった。31日（現地時間30日、日付は以下同）にウェスタン・カンファレンス・ファイナル