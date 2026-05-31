じりっ…▶▶この作品を最初から読む息子が幼稚園生活を楽しんでくれれば、それだけで幸せ。そう思っていたのに、まさか自分が地獄を見るはめになるなんて--。専業主婦のひまりは、年少さんになる息子と会社員の夫の3人暮らし。入園式当日に親子そろって友達ができたひまりは、これから順調に園生活が始まると喜んでいました。ところが保育参観の日、「絶対やりたくない」と思っていたPTA役員になってしまい…。無償とは