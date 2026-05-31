お笑いタレントのなかやまきんに君（47）が5月25日、Instagramを更新。柔道家の阿部一二三（28）とのツーショットを公開した。 【画像】「結婚発表か…」りくりゅう木原龍一、“フライング号泣”の衝撃三浦璃来の引退会見フォローに注目 きんに君は「柔道男子66kg級オリンピック2連覇の#阿部一二三 選手 とYouTubeきんにくTVにて『ガチ柔道寝技対決』をさせていただきました」と、自身のYouTubeチャンネルで