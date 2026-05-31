全仏オープン 大会期間：2026年5月26日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[テーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバ] 2 - 0 [ナディヤ キチェノク / 二宮 真琴] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第8日がフランス パリで行われ、女子ダブルス3回戦で、第1シードのテーラー タウンゼント / カテリナ シニア