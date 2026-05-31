中国メディアの瀟湘晨報によると、広東省恵州市の男性がこのほど、川で巨大なニシキヘビを釣り上げる様子を撮影した動画をSNSに投稿した。男性によると、川で釣りをしていたところ、何かが針にかかった。最初は捨てられたタイヤかと思ったが、足元まで引き寄せたところ、巨大なニシキヘビであることに気づいた。ニシキヘビはすでに死んでいて、男性は「気味悪い思いをした」という。（翻訳・編集/柳川）