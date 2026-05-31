ボートレース住之江の5日間シリーズ「守口市制80周年記念競走」は2日目を終えた。石田貴洋（30＝埼玉）がここまでオール3連対と好調をキープ。特に2日目2Rでは大外から強気に攻めると、1周1マークはイン戸敷との首位争い。大接戦を制してシリーズ初勝利を飾った。「運も良かった。やっぱり伸びてますね。チルトは05よりも0の方が良さそうですね」と機力に関してはOKサイン。デビュー初優勝を飾った思い出の水面。「住之江で2