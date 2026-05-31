表彰式でポーズをとる女子200メートル個人メドレーで2位の木下あいら（左）＝静岡県立水泳場10月の愛知・名古屋アジアパラ大会の代表選考を兼ねたパラ競泳のワールドシリーズ最終日が31日、静岡市の静岡県立水泳場で行われ、女子200メートル個人メドレーは知的障害で2024年パリ・パラリンピック銅メダルの木下あいらが2位だった。木下は100メートルバタフライでも2位。さまざまな障害クラスの選手が同じレースに出場し、タイム