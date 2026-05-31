俳優の黒谷友香（50）が31日、所属事務所を退所し、6月から俳優・要潤らが所属する「PLAN-D」に移籍することが分かった。同日、黒谷のSNSと現所属の「スペースクラフト」公式サイトで発表した。【写真】「友ねえ綺麗すぎ〜」涼しげな浴衣姿を披露した黒谷友香黒谷は「ご報告」と題し、「本日は、私から大切なご報告がございます。この度、私、黒谷友香は、デビューから長らくお世話になった株式会社スペースクラフトを、 契約